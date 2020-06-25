25 Haziran korona son durum tablosu: Corona virüs ölüm, vaka ve iyileşen kişi sayısı kaç oldu?

Koronavirüs ölüm, vaka ve iyileşen kişi sayısı kaç oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 25 Haziran korona tablosu hakkındaki araştırmalar akşam saatlerinde artış gösterdi. Son durum hakkında açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 1492 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 191 bin 657, can kaybı 5 bin 25 oldu.

KORONAVİRÜS ÖLÜM, VAKA VE İYİLEŞEN KİŞİ SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Haziran vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.