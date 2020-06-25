65 yaş üstü turizm amaçlı seyahat izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Başvuru formunda otel tatili, yazlık/devremülk, kiralık ev/villa ya da karavan tatili gerekçelerinden biri seçilecek.

Vatandaşlar, otel tatili için rezervasyon belgelerini, yazlık/devremülk için tapu örneklerini, kiralık ev/villa tatili için ise kira sözleşmelerini, karavan tatili için karavan sahiplik belgeleri ya da kira sözleşmelerini zorunlu olarak başvuru sırasında sisteme yükleyecek.



65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?



Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama yapıldı. Yasak tamamen kalkmadı ancak 65 yaş üstü vatandaşlar her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler.



SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?



Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden ise 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanmaktadır.



