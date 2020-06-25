65 yaş üstü turizm amaçlı seyahat izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Gündemden hiç düşmeyen konular arasında 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı yer alıyor. Bunun yanı sıra yapılan son dakika açıklamasına göre turizm amaçlı seyahatler için 65 yaş üstünün turizm amaçlı seyahat izin belgesi alması gerekiyor. Bu belgeyi almak için belli şartlar var ve belli bir sayısı sınırı mevcut. Peki 65 yaş üstü turizm amaçlı seyahat izin belgesi nereden ve nasıl alınıyor? Hangi durumlarda üstü turizm amaçlı seyahat izin belgesi verilmiyor. İşte merak edilenler…
KİMLER ALAMAYACAK?
Yayımlanan genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) turizm amacıyla yapacakları yolculuklarda "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" almak şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebilecek.
"EN FAZLA 6 KİŞİ BAŞVURABİLECEK"
Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesine başvuracak 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, kendileri ile aynı durumda bulunan (65 yaş ve üzeri) eş, kardeş ve birinci derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için seyahat izin belgesi başvurusu yapabilecek.
65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak üzere, Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya elektronik ortamda e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemine girerek seyahat izin işlemleri başlığının altında yer alacak Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi verilmesi alt başlığını seçerek başvurularını gerçekleştirebilecek.
Başvuru formunda otel tatili, yazlık/devremülk, kiralık ev/villa ya da karavan tatili gerekçelerinden biri seçilecek.
Vatandaşlar, otel tatili için rezervasyon belgelerini, yazlık/devremülk için tapu örneklerini, kiralık ev/villa tatili için ise kira sözleşmelerini, karavan tatili için karavan sahiplik belgeleri ya da kira sözleşmelerini zorunlu olarak başvuru sırasında sisteme yükleyecek.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?
Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama yapıldı. Yasak tamamen kalkmadı ancak 65 yaş üstü vatandaşlar her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler.
SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?
Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden ise 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanmaktadır.