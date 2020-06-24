AĞIR HASTA GRUBU VAR

İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy ise tablo için şu yorumu yaptı:

"Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında artış, ortada ağır hasta grubu olduğunu gösteriyor. Yoğun bakıma kaldırılan hastaların büyük kısmı, altta yatan hastalığı olanlar ile ileri yaştaki kişiler.

Özellikle son bir haftalık sürede yoğun bakım servis yatışlarında göreceli olarak hasta kümelenmesi olmaya başlamış durumda. Ancak İstanbul genelinde şu an endişe edecek veya hasta yatışında artış olduğuna yönelik bir durum gözlemlemiyoruz.

Kendi hastanemizde yoğun bakım hasta sayısında bir artış yok. Bu vakalar nerede tırmanıyor derseniz, bazı Anadolu şehirlerinde yoğun bakıma alınan hasta sayısında artış yaşandığı aşikar."