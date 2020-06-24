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    • 24.06.2020 09:19
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    : 'da özel harekat destekli u! Çok sayıda gözaltı var

    haberine göre 'da terör örgütü 'a yönelik da uyruklu 12 zanlı yakalandı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

    Özel harekat destekli DEAŞ operasyonu

    Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde 13 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere düzenledi.

    Özel harekat destekli operasyonda, 'ta bulundukları dönemlerde terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu B.A.A.A, H.D.S.A.M, S.A.F.F, A.A.F.F, F.A.I.I, M.S.A.A, W.J.K.A.L, Y.J.M.A, Y.M.G.G, A.K.A.Q, E.K.M.M. ve F.K.M.M. gözaltına alındı.

    Zanlıların ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.

    Bir şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

    Haberler Güncel Son dakika: Samsun'da özel harekat destekli DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
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