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    Testi pozitif çıkan Belediye Başkanı ile teması olan 4 'li başkana corona şoku!

    Son dakika haberi... ’de ’li 4 belediye başkanı, corona virüs testi pozitif çıkan Tunceli Belediye Başkanı ile temasları olduğu için aileleriyle birlikte evlerinde karantinaya alındı. Başkanlar ve ailelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu şu ana kadar herhangi bir hastalık belirtisi göstermedikleri belirtildi.

    4 CHP'li başkana corona şoku!
    virüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve Devlet Hastanesi'nde tedavisine başlanan 'komünist başkan' olarak bilinen Tunceli Belediye Başkanı ile Munzur Özgür Aksın Meclisi Toplantısı'na katılan 3, bir etkinlikte bir araya gelen 1 'li ilçe belediye başkanı evlerinde karantina uygulamasına alındı.



    Bu kapsamda, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan'ın bir hafta, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun'un ise 14 gün evinde karantinada olacağı öğrenildi. Başkanlar ve ailelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu şu ana kadar herhangi bir hastalık belirtisi göstermedikleri belirtildi.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Testi pozitif çıkan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile teması olan 4 CHP'li başkana corona şoku!
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