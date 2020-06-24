TC ile AÖF sınav girişi yapma! AÖF sınav girişi nasıl yapılır? 2020 AÖF sınav giriş ekranı!

AÖF sınav girişi nasıl yapılır? TC ile AÖF sınav girişi yapma! AÖF sınav giriş ekranı bugünden itibaren en çok araştırılan konuların başında geliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları 24 Haziran itibariyle başladı. Online ortamda yapılacak sınavda her ders için 30 dakika verilecek ve 20 soru sorulacak. AÖF sınav giriş ekranına sayfamızda bulabilirsiniz. İşte, TC ile AÖF sınav girişi yapma sayfası!

AÖF FİNAL SINAVI NASIL OLACAK?



www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-Posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz. Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır. Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tâbi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekmektedir.