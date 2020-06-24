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    vakalarında rekor artış! Vali uyardı!

    Son dakika haberleri... İlk olarak ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip vakaları ’de azalmaya başlamışken tekrar artışa geçti. , "Son 10 gün içerisinde eskiye göre pozitif vakalarda 3 kat artış var" ifadelerini kullandı.

    Koronavirüs vakalarının azalmasıyla birlikte 1 Haziran'da geçilen normalleşme sürecinin ardından tedbirleri gevşeten vatandaşlar vakaların artmasına neden oldu.

    Bolu'da, korona virüsle mücadele kapsamında maske takma zorunluluğuna uymayanlara yönelik olarak Pazartesi günü itibariyle şehrin yoğun yerlerinde denetimler artırıldı.

    Polis ekiplerinin yaya ve ekip otolarıyla yaptıkları uygulamalarda Pazartesi ve Salı günü toplam 86 kişiye yaklaşık 83 bin lira para cezası kesildi.

    VAKALAR SON 10 GÜNDE 3 KAT ARTTI
    Korona virüsle mücadele hakkında bilgi vererek vakalarının son 10 gün içinde 3 kat arttığını belirten Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Korona virüsle mücadelede başa dönülmemesi için kurallara uyulması gerekiyor. Ülke genelinde vakaların en yüksek olduğu zamanlarda bile bizde şuandaki kadar pozitif vaka yoktu ama şuan ciddi bir pozitif vaka artışı var. Son 10 gün içerisinde eskiye göre pozitif vakalar 3 kat arttı" dedi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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