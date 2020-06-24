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    • 24.06.2020 16:10
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    ’ı hedef gösteren ’a dava açıldı

    müsteşarı , kendisini yazdığı haberlerle ve üzerinden hakaret içerikli attığı twitlerle hedef haline getiren hakkında şikâyetçi oldu. “Hakan Fidan görevden alınarak yargılanmalıdır” diyen Turan hakkında 2 yıl 8 ay hapis istemiyle dava açıldı. Sabah Gazetesi'nden 'ın özel haberi...

    Hakan Fidan’ı hedef gösteren Ömer Turan’a dava

    Milli İstihbarat Teşkilatı () müsteşarı , 'ın 2016 yılında hakkında karalayıcı ve hedef gösteren yazılar nedeniyle savcılığa şikâyet etti. Hakan Fidan'ın şikâyeti ardından Cumhuriyet Başsavcılığı Ömer Turan hakkında soruşturma başlattı.

    "TALİMATLA HEDEF HALİNE GETİRİYOR"
    Hakan Fidan, Avukatı Ahmet Özel aracılığıyla savcılığa sunduğu şikâyet dilekçesinde müvekkilinin hedefe alınmasıyla ilgili olayı şöyle anlattı: "Ömer Turan dönem dönem tabiri caizse şuursuzca gözüne kestirdiği ya da bir diğer ihtimal belirli kişi veya toplulukların yönlendirmesi yada talimatıyla hedef gösterilen kişilere saldırdığı akla gelmektedir. Her ne kadar şüphelinin hangi amaca veya kime hizmet eder şekilde böyle bir eylemde bulunduğu şikâyetimizin esaslı konusunu oluşturmasa da netice itibariyle paylaştığı twitlerin hakaret teşkil ettiğini ortaya koymak adına değinilmesi gereken hususlar olduğu kanaatindeyiz."

    "FİDAN, AKAR VE KOMUTANLAR GÖREVDEN ALINMALI"
    Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ömer Turan'ın 2016 yılında platformu Twitter'da attığı twitleri inceleme altına aldı. Yapılan incelemede Ömer Turan'ın 23 Temmuz 2016 tarihinden başlamak suretiyle bir süre boyunca Hakan Fidan'ı hedef haline getiren twitler attığını tespit etti.

    2 YIL 8 AY HAPSİ İSTENİYOR
    İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma sonunda Ömer Turan hakkında 'Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret' suçu kapsamında 2 yıl 8 ay hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Ömer Turan ilerleyen günlerde 'nde hakim karşısına çıkacak.

    Sabah/ Atakan Irmak

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