Irak'ın Musul vilayetinde terör örgütü DEAŞ üyesi 7 teröristin düzenlenen farklı operasyonlarda yakalandığı belirtildi.

Irak İçişleri Bakanlığı İletişim Dairesi Müdürü Saad Maan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, haklarında terör yasasının 4'üncü maddesine göre daha önce yakalama kararı çıkarılan 7 teröristin tutuklandığını ifade etti.

Açıklamaya göre yakalanan şahıslar, emniyetteki ilk sorgularında DEAŞ üyesi olduklarını ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

Terör örgütü DEAŞ, marttan bu yana Irak'ta yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması, güvenlik zafiyeti ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait askerlerin sahadan çekilmesinden istifade ederek, sivil ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılarını artırdı.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.