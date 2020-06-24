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    • 24.06.2020 09:01
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    Son dakika: Virüs toplanıyor! Gözler 'nın açıklamasında

    Son dakika haberine göre , toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak. Bakan Koca'nın saat 19.00’da kameralar karşısına geçmesi bekleniyor.

    Gözler Bakan Koca'nın açıklamasında
    Virüs , saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantı sonrası saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.

    YENİ KISITLAMALAR YOLDA MI?
    Bakan Koca'nın, artan vakalar ve maske takma gibi temel tedbirlerdeki gevşemelerden dolayı yeni kısıtlama kararlarının alınıp alınmayacağı konusunda da açıklama yapması bekleniyor.

    TÜRKİYE'DE SON DURUM
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 42 bin 982 testten 1268'i pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 27 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 1 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı da 162 bin 848'e yükseldi.

    'TEDBİRLERE UYARAK YENİ VAKA SAYILARINI AZALTMALIYIZ'
    Bakan Fahrettin Koca verilere ilişkin, "Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız" dedi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Son dakika: Korona Virüs Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasında
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