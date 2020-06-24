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    Son dakika: Bakanlık acı haberi duyurdu: 'de bir asker İran'dan açılan taciz ateşi sonucu oldu

    Son dakika haberi... 'nin ilçesinde keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında Sözleşmeli Piyade Onbaşı Recep Durak açılan taciz ateşi sonrası oldu.

    Hakkari'den acı haber!

    Milli (MSB), sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, İran'dan açılan taciz ateşi sonucu 2 askerin yaralandığını bir askerin de olduğunu bildirdi.

    MSB'den yapılan yazılı açıklamada, Hakkari Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, İran istikametinden açılan taciz ateşi sonucu 2 askerin yaralandığı, bir askerin sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

    Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

    Haberler Güncel Son dakika: Bakanlık acı haberi duyurdu: Hakkari'de bir asker İran'dan açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu
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