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    • 24.06.2020 15:45
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    Son dakika: 'tan çıkartılan işçiler önünde yaptı: Nerede namus şeref sözü veren

    Son dakika haberi... 'taki görevlerine son verilen işçiler, () önünde kararı etti. Mağdur işçilerin "Nerede namus şeref sözü veren " , "Her şey çok güzel olmadı", "Haksızlık varsa direnmek haktır" şeklinde pankartlar açması dikkat çekti.

    Nerede namus şeref sözü veren Kılıçdaroğlu

    iştiraklerinden 'taki işlerine 8 Haziranda son verilen bir grup işçi, Saraçhane'deki belediye binası önünde da bulundu.

    "Nerede namus şeref sözü veren Kılıçdaroğlu" pankartı açıp "Her şey çok güzel olmadı", "Haksızlık varsa direnmek haktır" yazılı dövizler açan işçiler, adaletsiz şekilde işten çıkarıldıklarını söylediler.

    İşten çıkartılan işçiler adına konuşan Ömer Çevik, 15 yıllık emeklerinin gasp edildiğini öne sürerek belediyenin, işten çıkarma yasağını delmek için İş Kanunu'nun 25/5 maddesini kullandığını belirtti.

    Çevik, işten çıkarma eyleminin hukuksuz olduğunu ifade ederek, "Bizi 'güveni kötüye kullanmak', hırsızlık yapmak gibi fiillerin de bulunduğu maddeden attılar. Paylaşımlarda hakaret etmedik. İfade özgürlüğü nerede? Bu madde ile bizi zanlı durumuna soktular. Biz hırsızlık yapmadık. Yıllarca alın terimizle çalışıp kurumumuza, İstanbullulara hizmet ettik." diye konuştu.

    İşten çıkarılan arkadaşlarının mağdur duruma düşürüldüğünü dile getiren Çevik, yargı yoluna başvurduklarını kaydetti.

    İşçiler, eylemlerinin ardından sloganlar atarak dağıldılar.

    Haberler Güncel Son dakika: İSPARK'tan çıkartılan işçiler İBB önünde protesto yaptı: Nerede namus şeref sözü veren Kılıçdaroğlu
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