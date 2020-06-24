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    • 24.06.2020 21:27
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    Son dakika: açıklarında Yunan ekiplerince Türk kara sularına itilen 45 sığınmacı kurtarıldı

    Son dakika haberine göre, 'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan ekiplerince Türk kara sularına geri itilen sığınmacılar kurtarıldı.

    Türk kara sularına itilen 45 sığınmacı kurtarıldı

    'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan ekiplerince Türk kara sularına geri itilen sığınmacılar kurtarıldı.

    Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, lastik botla Ayvacık sahilinden 'ne açıldı.

    Yunan sahil güvenlik unsurlarının, Türk kara sularına ittiği belirtilen farklı ülkelere mensup 45 kişinin yerleri tespit edildi.

    İğdeli Burnu açıklarında kurtarılarak Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alınan sığınmacılar, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna getirildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Çanakkale açıklarında Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen 45 sığınmacı kurtarıldı
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