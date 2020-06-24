Kuruluş Osman'da bu akşam heyecan dolu gelişmeler yaşanıyor. Osman Bey ve Kayı alpleri, Sofia ve kuvvetlerini köşeye sıkıştırarak Kulucahisar Kalesi'nin üzerine yürüyor. Dizinin sıkı takipçileri kalenin nasıl ve ne zaman alındığına dair detaylı bilgileri öğrenmek için arama motorları üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Kulucahisar Kalesi nerede? Kuruluş Osman'daki Kulucahisar Kalesi ne zaman ve nasıl fethedildi? İşte merak edilen bilgiler...

KURULUŞ OSMAN'DAKİ KULUCAHİSAR KALESİ NEREDE?

Kulucahisar Kalesi Söğüt ile İnegöl arasında yer almaktadır.

Karacahisar Kalesi'nin anıldığı yer ise Eskişehir'in güneybatısında yer alıyor. Karacahisar Kalesi, Karacaşehir beldesinde Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı bölgede bulunuyor.