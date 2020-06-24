24 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkındaki araştırmalar bu saatlerde hız kazandı. Geçen hafta Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre 6 milyon 40 bin 649 TL'lik büyük ikramiye Batman'a çıktığı duyurulmuştu. Gözler akşam saatlerinden itibaren haftanın şanslı sayılarına çevrildi. Peki, 24 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre hangi sayılar ikramiye kazandı? İşte haftanın kazanan numaraları...
24 HAZİRAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
6 - 10 - 30 - 36 - 43 - 46
SAYISAL LOTO NEDİR?
Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar Sayısal Loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.
SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.