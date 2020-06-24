Mehmet Cahit Güran kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Cahit Güran biyografisi!

Mehmet Cahit Güran kimdir? Mehmet Cahit Güran kaç yaşında, nereli, biyografisi nasıl? Cumhurbaşkanlığı kararı ile rektör olarak ataması yapılan 6 isimden birisi olan Hacettepe Üniversitesi rektörü Mehmet Cahit Güran kimdir? İşte Mehmet Cahit Güran hakkında merak edilen bilgiler!

MEHMET CAHİT GÜRAN KİMDİR?

1969 Ankara doğumlu olan Prof. Dr. Mehmet Cahit GÜRAN, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünde tamamladı. 2006 yılında doçentlik unvanını, 2011 yılında ise profesörlük unvanını almıştır.

1998 yılında Gazi Üniversitesinde araştırma görevlisi, 1997 – 2013 yılları arasında ise Hacettepe Üniversitesinde akademik ve idari görevler almıştır. 2014 yılından itibaren ise Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi görevini sürdürmektedir.

Aldığı görevler

Gazi Üniversitesinde, Araştırma Görevliliği (1992)

Hacettepe Üniversitesinde, Araştırma Görevliliği (1997)

Hacettepe Üniversitesinde, Öğretim Görevliliği (2000)

Hacettepe Üniversitesinde, Maliye Bölümü Başkan Yardımcılığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı (2005)

Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2012-2013)

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi (2014- )