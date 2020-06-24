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    • 24.06.2020 11:25
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    kanallarına desteği! üyesi Kahramanmaraş Milletvekili terör örgütünü böyle kollamış!

    Son dakika haberi... Ana muhalefet partisi 'nin kontenjanından seçilerek üyeliği yapan Kahramanmaraş Milletvekili ’un görevi boyunca kanallarını kolladığı ortaya çıktı. RTÜK kararları incelendiğinde Öztunç’un kurul toplantılarındaki tavrı ve karşı oyları belirgin olarak fark ediliyor.

    FETÖ kanallarına CHP desteği!

    Geçmişe dönük kararlarına bakıldığında kanallarını koruyan karşı oylar dikkat çekiyor. FETÖ yayın organlarına ilişkin gündemine getirilen raporlara bazı üyelerin karşı çıktığı kararlarda net olarak görülüyor.

    Bugünün Vekili Öztunç FETÖ kanallarının hamisi kesilmiş.

    Kararlar, CHP kontenjanından seçilerek yaklaşık iki buçuk yıl Üst Kurul'da bulunan Kahramanmaraş Milletvekili 'un FETÖ kanallarının adeta koruyucusu olarak görev yaptığını ortaya koydu.

    RTÜK kararları incelendiğinde Öztunç'un kurul toplantılarındaki tavrı ve karşı oyları belirgin olarak fark ediliyor.

    Üst Kurul gündemine 17 Haziran 2015 tarihinde gelen kapatılan 'Samanyolu Haber'in yalan ve iftira niteliğindeki düzmece belge ve görüntülerle 'ı hedef alan yayınlarıyla ilgili izleme raporuna Öztunç, ceza verilmemesi için karşı oy kullanıyor.

    Yine, 10 Nisan 2014 tarihinde gündeme alınan STV Ana Haber'in sahte ses kayıtlarını yayınlamasına ilişkin 6 farklı rapor, Öztunç tarafından yasa ihlali görülmeyerek reddediliyor.

    25 Haziran 2014 tarihinde yapılan RTÜK toplantısındaysa Öztunç koruyucu kanatlarını Kanaltürk televizyonu için kullanıyor. Öztunç, Kanaltürk'ün 6112 sayılı yasada yer alan "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz." hükmünü ihlal ettiği raporunu kabul etmeyerek yine karşı oy veriyor.

    Kadına karşı şiddet görüntüleri ve tecavüz sahnelerini içeren rapor Ali Öztunç'u rahatsız etmiyor.

    Aynı tarihli toplantıda Bugün TV'nin yayınlarında gizli reklam kullandığına ilişkin raporu da görmezden gelen Öztunç, yapılan açık yasa ihlallerine rağmen FETÖ kanallarına adeta kendisini siper ediyor.

    FETÖ kanallarında boy gösteriyor, destekleyici tweetler atıyor.

    Eski RTÜK Üyesi Ali Öztunç'un FETÖ kanallarına süreç boyunca elinden gelen her türlü desteği verdiği attığı tweetler ve katıldığı yayınlardan da açıkça görülebiliyor. Öztunç, FETÖ yayın organlarına canlı yayın konuğu olarak çıkarak iktidarı eleştirmek adına FETÖ savunuculuğu yapıyor.

    Haberler Güncel FETÖ kanallarına CHP desteği! RTÜK üyesi Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç terör örgütünü böyle kollamış!
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