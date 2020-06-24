CHP'li Bodrum Belediyesi eski Başkanı Mehmet Kocadon ve Belediye'nin eski İmar ve Şehircilik Müdürü Haluk Aytı hakkında 'Görevi Kötüye Kullanma' suçundan dava açıldı.

Hazırlanan iddianamede, Bodrum ilçesinde bvulunan bir taşınmasın Belediyece düzenlenmiş olan tadilat yapı ruhsatının yürürlükteki 1/1000 ölçekli Bodrum koruma amaçlı revizyon imar planının ilgili hükümleri ve 3194 sayılı kanunun 3. Maddesi hükümlerine aykırı olduğu kaydedildi. Suça konu yapıların mimari projesinin 1/1000 ölçekli Bodrum koruma amaçlı imar planına uygun olarak düzenlenmediği belirtildi. Mimari projesine göre, Bodrum Belediyesi'nce verilen 11 Ocak 2012 tarihli tadilat yapı ruhsatlarının da bu plana uygun olarak düzenlenmediği, söz konusu aykırılıklarla ilgili idarenin görevini yerine getirmekte gerekli dikkat ve özeni göstermediklerinin tespit edildiği kaydedildi.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANDILAR

İddianamede, söz konusu gayrimenkul ile ilgili verilmiş olan toplam 10 adet yapı ruhsatının düzenlenmesinde Belediye Başkanı olan sanık Mehmet Kocadon ile İmar ve Şehircilik Müdürü sanık Haluk Aytı'nın sorumlu olduğu belirtildi. Bu suretle 'Görevi kötüye kullanma' suçunu işledikleri kaydedildi.

1 YIL HAPİS

Dava geçtiğimiz aylarda Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce karara bağlandı. Kararın gerekçesi ise açıklandı. Bodrum Belediye Başkanı eski Mehmet Kocadon ve Belediye'nin eski İmar ve Şehircilik Müdürü Haluk Aytı atılı suç kapsamında 1 yıl ertelemesiz hapis cezasına çarptırıldı.

Hayrettin ŞAŞMAZ-SABAH