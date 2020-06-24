Nargile kafeler ne zaman açılacak? Nargile ne zaman serbest olacak?

Nargile kafeler ve eğlence mekanları için ise yeniden faaliyete dönüş için henüz bir tarih verilmedi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında güncel bilgiler haberimizin içerisine eklenecektir.

Normalleşme planlamasına göre yeniden faaliyete geçebilecek işletmeler ile ilgili yayınlanan genelgede şu ifadelere yer verilmişti;

"Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak."

Nargile kullanımının salgının seyrine olumsuz anlamda zarar verebilme durumu oldukça yüksek. Bu konuyla alakalı ne gibi önlemlerin alınıp da vatandaşlara hizmet edileceği önümüzdeki günlerde belli olacaktır.