Avrupa'dan şoke eden koronavirüs stratejisi! Artık bunu yapmayacaklar

İTALYA'DA SON TOPLANTI 30 NİSAN'DA

Kovid-19'da yüksek ölü ve vaka sayılarından dolayı mart ayında yaşadığı krizi atlatan İtalya da 21 Şubat'ta Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli ile başlattığı günlük basın toplantılarının sayısını nisan ortasında azalttı.

Ülkede 7'den 70'e herkesi her akşam yerel saatle 18.00'de salgına ilişkin veriler için ekranlara kilitleyen ve bir dönemle özdeşleşen Borrelli, simgeleşen basın toplantılarını 17 Nisan'dan itibaren haftada ikiye indirdi. Borrelli, toplantıların sonuncusunu 30 Nisan'da yaptı.

Borrelli, vakalardaki ve ölümlerdeki düşüş gerekçesiyle basın toplantılarını sonlandırsa da Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Kovid-19 ile ilgili günlük verileri yazılı açıklamayla duyurmayı sürdürüyor.