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    • 24.06.2020 12:15
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    listesi! atama kararları nelerdir?

    atama kararları nelerdir? listesi vatandaşların merak konusu oldu. Yayımlanan kararların ardından 6 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Atamaların resmileşmesiyle birlikte hangi üniversitelere rektör atandığı sorgulanmaya başlandı. Yeni atanan rektörler listesi haberimizde. İşte !

    Yeni atanan rektörler listesi! Resmi Gazete atama kararları nelerdir?

    Resmi Gazete atama kararları! Yeni atanan rektörler listesi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Listede 6 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldığı görülüyor. Bu gelişmenin ardından hangi üniversitelere rektör ataması yapıldığı merak ediliyor. İşte, Resmi Gazete atama kararları ve yeni atanan rektörler listesi!

    Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü

    2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Fuat ERDAL atanmıştır.

    Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü

    Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mehmet Cahit GÜRAN atanmıştır.

    Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü

    2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Metin AKSOY atanmıştır.

    Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü

    2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Semih AKTEKİN atanmıştır.

    Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü

    2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK atanmıştır.

    Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü

    2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Turgut ÖZKAN atanmıştır.
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