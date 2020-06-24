Yeni atanan rektörler listesi! Resmi Gazete atama kararları nelerdir?

Resmi Gazete atama kararları! Yeni atanan rektörler listesi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Listede 6 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldığı görülüyor. Bu gelişmenin ardından hangi üniversitelere rektör ataması yapıldığı merak ediliyor. İşte, Resmi Gazete atama kararları ve yeni atanan rektörler listesi!

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Fuat ERDAL atanmıştır.

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mehmet Cahit GÜRAN atanmıştır.