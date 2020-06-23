Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    gelişmiş sağlık sistemiyle Kovid-19'u kontrol altına aldı 'de yetersiz kaldı

    Ülkemizde tam donanımlı hastanelerle salgın kısa sürede kontrol altına alındı. 'de yetersiz kalınca, 'taki 'a çadırdan hastaneler kuruldu.

    Türkiye farkı
    Coronavirüs salgını, dünyayı etkisi altına aldı. ölümcül virüsü yenmeyi başardı. 'nin başkenti Washington'da görevli ilk Türk polis memuru Hakan Hüseyin Karaali (49), Türkiye'nin sağlık sistemiyle gurur duyduğunu açıkladı.





    "ABD'liler Türkiye'deki sağlık sistemine hayran kalıyor. Şehir hastanelerini gören 'Bunlar sanat eseri' diyor. Türkiye'de bedava maske dağıtılıyor. Burada maske bulmak inanılmaz zor. Maske resmen moda olmuş durumda" ifadesini kullandı.



    ABD'de salgın nedeniyle 12 binden fazla kişi hayatını kaybetti.




    Ülkede yetersiz kalınca, 'taki 'a çadırdan hastaneler kuruldu.
    Haberler Güncel Türkiye gelişmiş sağlık sistemiyle Kovid-19'u kontrol altına aldı ABD'de yoğun bakımlar yetersiz kaldı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri