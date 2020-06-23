Coronavirüs salgını, dünyayı etkisi altına aldı. Türkiye ölümcül virüsü yenmeyi başardı. ABD'nin başkenti Washington'da görevli ilk Türk polis memuru Hakan Hüseyin Karaali (49), Türkiye'nin sağlık sistemiyle gurur duyduğunu açıkladı.
"ABD'liler Türkiye'deki sağlık sistemine hayran kalıyor. Şehir hastanelerini gören 'Bunlar sanat eseri' diyor. Türkiye'de bedava maske dağıtılıyor. Burada maske bulmak inanılmaz zor. Maske resmen moda olmuş durumda" ifadesini kullandı.
ABD'de salgın nedeniyle 12 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Ülkede yoğun bakımlar yetersiz kalınca, New York'taki Central Park'a çadırdan hastaneler kuruldu.
"ABD'liler Türkiye'deki sağlık sistemine hayran kalıyor. Şehir hastanelerini gören 'Bunlar sanat eseri' diyor. Türkiye'de bedava maske dağıtılıyor. Burada maske bulmak inanılmaz zor. Maske resmen moda olmuş durumda" ifadesini kullandı.
ABD'de salgın nedeniyle 12 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Ülkede yoğun bakımlar yetersiz kalınca, New York'taki Central Park'a çadırdan hastaneler kuruldu.