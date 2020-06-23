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    • 23.06.2020 13:10
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    ’li fena ofsayta düştü!

    Genel Başkan Yardımcısı , üzerinden hükümetini eleştirmek isterken fena ofsayta düştü. Torun’un 2014 yılında tarafından organize edilen Türkçe Olimpiyatları’nın yasaklanması üzerine cansiperane FETÖ’cüleri savunduğu açıklamaları ortaya çıktı.

    CHP’li Seyit Torun fena ofsayta düştü!

    'li Başkanı , geçtiğimiz günlerde katıldığı bir video konferans üzerinden "'in ayrı bir bayrağı olsun, ayrı bir para birimi olsun" gibi projeleri olduğunu itiraf etmişti. Skandal sözlere tepkiler çığ gibi büyürken CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili , Soyer'e destek vermek üzere ilginç bir paylaşım yaptı.

    Torun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yine troller, yine #SuniGündem, Geçmişte 'nün Merkez Bankası gibi çalışanlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in vatanseverliğini aman ha sorgulamaya kalkışmasın!" ifadelerini kullandı.

    Ancak Torun'un bugün hükümetini köşeye sıkıştırmak için malzeme yaptığı FETÖ'nün nı geçmişte cansiperane savunduğu ortaya çıktı.

    2014'TE FETÖ'YE SAHİP ÇIKTI
    CHP'li Seyit Torun'un 2014 yerel seçimlerinde CHP Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olduğu dönemde o dönem olan 'ın Türkçe Olimpiyatları'nın yasaklanacağını duyurması ardından FETÖ'cülere sahip çıkan bir açıklama yaptığı belirlendi.

    Torun'un "Ordu'daki bütün tesisleri ve yayları Türkçe Olimpiyatları'na tahsis edeceğiz. Türk bayrağını 160 ülkede dalgalandıran, Türkçeyi evrensel sevgi dili haline getiren Türkçe Olimpiyatları'nın yasaklanmak istenmesini akıl tutulmasıdır" dediği ayyuka çıktı.

    DAMLA KAYA- SABAH

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