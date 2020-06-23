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    • 23.06.2020 13:30
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    Ortalık savaş alanına döndü! müdahale etti

    'nın merkez Yıldırım ilçesinde yıkımında olaylar çıktı. Yıkıma direnen vatandaşlar taş ve sopalarla polis ve zabıta ekiplerine saldırdı. Ekipler biber gazıyla öfkeli vatandaşlara müdahale etti.

    Alınan bilgiye göre, Yıldırım Belediyesi'nin fen işleri ekipleri Değirmenönü Mahallesi'nde ların yıkımını gerçekleştirmek için harekete geçti.

    Yıkım ekipleri, ve zabıta eşliğinde mahalleye geldiğinde kaçak bina sahipleri taş ve sopalarla polis ve zabıta ekiplerine saldırdı. Çevik kuvvet biber gazı kullanarak şahıslara müdahale ederken, olay çıkartan kişiler gözaltına alındı.

    Yıkım dozer tarafından gerçekleştirilirken, ilçede kaçak binalarla mücadelenin aralıksız süreceği bildirildi.

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