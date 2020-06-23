İstanbul'un bazı bölgelerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün İstanbul'u bugün etkili olacak olan şiddetli ve gök gürültülü yağmur konusunda uyarmıştı. Yapılan uyarıların ardından İstanbul'da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmurun yanısıra dolu yağışı da etkili olmaya başladı. Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde ise vatandaşlar araçlarına sığındı. Trafikte ise zaman zaman durma noktasına geldi.
Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Avrupa Yakası'nda Sarıyer'de de yağış başlarken bazı bölgelerde ise dolu yağışı etkili oluyor.
İstanbul Beşiktaş, Dolmabahçe ve çevresinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış etkili oldu. Vatandaşlar yağıştan olumsuz etkilendi.
Yağış nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunlaşırken, kent genelinde trafik yoğunluğu şu dakikalarda İBB Trafik verilerine yüzde 53 oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul'da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Yağmur öncesi siyah bulutlar şehrin üzerini kapladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün İstanbul'u bugün etkili olacak olan şiddetli ve gök gürültülü yağmur konusunda uyarmıştı. Yapılan uyarıların ardından İstanbul'da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmur başladı. Sağanak yağmur dolayısıyla birçok yerde su birikintisi oluştu. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Bazı yerlerde ise dolu yağışı etkili oluyor. Vatandaşlar dolu yağışlarından araçlarına sığındı.