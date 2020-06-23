İstanbul lise taban puanları 2020! İstanbul nitelikli okullar taban puanları yüzdelik dilimler!

İstanbul nitelikli okullar taban puanları yüzdelik dilimler! İstanbul lise taban puanları 2020! Milyonlarca öğrencinin giriş yaptığı LGS sınavının tamamlanmasının ardından tercih dönemi için gözler okulların taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevrildi. Peki, İstanbul lise taban puanları kaç? 2020 İstanbul lise taban puanları öğrencilerin merak konusu oldu. İstanbul nitelikli okullar taban puanları yüzdelik dilimler yoğun şekilde araştırılıyor.

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2020!

2020 yılının güncel İstanbul lise taban puanları henüz yayınlanmadı. İşte geçtiğimiz yılki taban puanları!

İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Anadolu Lisesi 100 500 0,01 0,01

İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi Anadolu Lisesi 180 497,41 0,06 0,01

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi 120 494,82 0,11 0,01

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi 60 494,57 0,11 0,01

İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi Fen Lisesi 150 493,4 0,2 0,01

İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi Fen Lisesi 150 492,39 0,25 0,01

İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 180 489,67 0,34 0,06

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 120 487,97 0,46 0,11

İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 240 484,38 0,7 0,11

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi Fen Lisesi 120 482,66 0,84 0,26

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 150 480,84 1 0,11

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi Anadolu Lisesi 180 480,37 1,04 0,34

İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 150 478,76 1,17 0,01

İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi Anadolu Lisesi 150 477,58 1,26 0,32

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 150 477,36 1,29 0,34

İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi Fen Lisesi 150 477,23 1,3 0,09

İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 120 476,41 1,37 0,39

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 150 475,41 1,47 0,68