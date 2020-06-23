Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.06.2020 13:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.06.2020 14:06
    ABONE OL

    İçişleri Bakanlığı duyurdu: 500 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi!

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, Tatvan kırsalında düzenlenen operasyonda 500 bin TL ödülle aranan teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Listeye iki çizik daha! İçişleri Bakanlığı duyurdu

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    İç güvenlik operasyonları kapsamında;* 20 Haziran Cumartesi günü, Tatvan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle *'de* yer aldığı tespit edilmiştir.

    Gri Liste'de yer alan teröristlerin, sözde Garzan eyaleti sorumlularından Dersim Çektar kod adlı Recep Yaşar ve Çektar Canfeda kod adlı Abdulkahar Çoban olduğu belirlenmiştir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur

    Haberler Güncel İçişleri Bakanlığı duyurdu: 500 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri