MEB öğretmen seminerleri nasıl izlenir? MEB 2020 EBA TV öğretmen seminerleri takvimi!

Okulların tatil olmasıyla birlikte bu kez öğretmenlerin eğitimleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın her yıl düzenlediği öğretmen seminerleri 2020 yılında corona virüs yayılma hızının artmaması için online olarak yapılıyor. Dün başlayan MEB 2020 EBA TV öğretmen seminerleri ne zamana kadar devam edecek, program takvimi nas belirlendi? İşte binlerce kişinin gündemde çok fazla araştırdığı MEB öğretmen seminerleri nasıl izlenir? Sorusunun cevabı ve tüm bilgiler…
EBA TV SEMİNER NASIL İZLENİR?
Seminerler, Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak amacıyla düzenleniyor.
Öğretmenlerin yaz dönemi seminerleri 22 Haziran'da başlayacak, 30 Haziran'a kadar devam edecek. İlk seminer saat 09:30 ile 10:00 arasında tüm öğretmenler için yapılacak. Seminerler EBA'dan takip edilebilecek.
22 Haziran pazartesi günü online seminerler EBA üzerinden merkezi olarak başladı. Her okul Zoom, Teams vb programlar üzerinden kendi toplantılarını gerçekleştirmeye devam edecek.
EBA ÖĞRETMEN GİRİŞ
EBA öğretmen girişi için; EBA uygulamasına ya da www.eba.gov.tr adresine giriş yapılması gerekiyor. Akabinde EBA öğretmen girişi yazısına tıklanıyor. Çıkan ekranda MEBBİS veya e-devlet şifresi ile giriş yaparak sisteme girerek seminerlere katılabilirsiniz.
EBA SEMİNER GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ