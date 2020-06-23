MEB öğretmen seminerleri nasıl izlenir? MEB 2020 EBA TV öğretmen seminerleri takvimi!

EBA TV SEMİNER NASIL İZLENİR?

Seminerler, Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Öğretmenlerin yaz dönemi seminerleri 22 Haziran'da başlayacak, 30 Haziran'a kadar devam edecek. İlk seminer saat 09:30 ile 10:00 arasında tüm öğretmenler için yapılacak. Seminerler EBA'dan takip edilebilecek.

22 Haziran pazartesi günü online seminerler EBA üzerinden merkezi olarak başladı. Her okul Zoom, Teams vb programlar üzerinden kendi toplantılarını gerçekleştirmeye devam edecek.