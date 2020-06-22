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    • 22.06.2020 14:21
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    Son dakika: açıkladı: 'da 'yeni normal' lerinde 179 iş yerine ceza kesildi

    Son dakika haberi... 'da 'Yeni normal' leri kapsamında 15-21 Haziran tarihleri arasında 26 bin 245 işletme denetlenirken, 179 iş yerine ceza kesildi. son durumun Twitter'dan paylaştı.

    İstanbul'da 'yeni normal' denetimleri
    virüs tedbirleri kapsamında 'da 15-21 Haziran tarihleri arasında 'Yeni normal' leri yapıldı sosyal medya hesabından yapılan denetimlere ilişkin bilgi paylaştı. 'nın paylaşımında,"İstanbul'da 15-21 Haziran tarihleri arasında 'YENİ NORMAL' denetimleri kapsamında; 26.245 işletme denetlendi, 179 işyerine cezai işlem uygulandı. Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım." ifadeleri yer aldı.

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