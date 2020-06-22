Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da 15-21 Haziran tarihleri arasında 'Yeni normal' denetimleri yapıldı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yapılan denetimlere ilişkin bilgi paylaştı. Vali Yerlikaya'nın paylaşımında,"İstanbul'da 15-21 Haziran tarihleri arasında 'YENİ NORMAL' denetimleri kapsamında; 26.245 işletme denetlendi, 179 işyerine cezai işlem uygulandı. Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım." ifadeleri yer aldı.
İstanbul'da 15-21 Haziran tarihleri arasında "YENİ NORMAL" denetimleri kapsamında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 22, 2020
26.245 işletme denetlendi,
179 işyerine cezai işlem uygulandı.
Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım.#MaskeMesafeTemizlik
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📞155 - 156 pic.twitter.com/MdFkrWmofx