Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.06.2020 14:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.06.2020 14:21
    ABONE OL

    Sokak çağrısı yapan 'li partinin gençlerini 'ya provaya götürmüş!

    Katıldığı bir televizyon programında sokak çağrısı yapan ’li ’nın geçmişte CHP’li gençlere adeta prova yaptırmak için ’daki eylemlere götürdüğü ortaya çıktı. Atıcı’nın çekilen videoda eylemlerine CHP’li gençlerle birlikte katılarak “Adeta Gezi olaylarını andıran bir hava var” ifadelerini kullandığı görülüyor.

    CHP'li Atıcı partinin gençlerini Fransa'ya provaya götürmüş!

    'li Prof. Dr. , bir televizyon kanalındaki tartışma programında sokak çağrısında bulundu. Atıcı, "Muhalefet partilileri olarak bende muhalefet partisinin bir mensubuyum. Biz kendimize ne dersler çıkarmak zorundayız bunun altını çizmemiz lazım buna göre de Türkiye'yi örgütlememiz lazım. Örgütleme yolu da kesinlikle sokaktan geçmek zorundadır" dedi.

    GENÇLERİ PROVAYA GÖTÜRMÜŞ!
    CHP'li Aytuğ Atıcı'nın 2018'de 'daki eylemlerine de CHP'li gençlerle beraber katılmıştı. İşte CHP'li Aytuğ Atıcı'nın "Adeta Gezi olaylarını andıran bir hava var" dediği ve CHP'li gençleri Fransa'ya götürerek sokak eylemlerine katıldıkları o anlar...

    Haberler Güncel Sokak çağrısı yapan CHP'li Aytuğ Atıcı partinin gençlerini Fransa'ya provaya götürmüş!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri