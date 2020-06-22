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    • 22.06.2020 20:26
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    Son dakika: Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberine göre, Twitter üzerinden yeni tip (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 1293 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 161 bin 533'e ulaştı.

    Bakan Koca Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
    Twitter üzerinden yeni tip (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.







    Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız." ifadelerine yer verdi.



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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Haziran Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
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