Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 22 Haziran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.
Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız." ifadelerine yer verdi.
Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız." ifadelerine yer verdi.
İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ir6LJ7o1An— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 22, 2020