Denizli'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında sosyal paylaşım sitelerinde örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.