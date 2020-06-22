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    • 22.06.2020 19:19
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    'de dan terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

    'de üzerinden terör örgütü / propagandası yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

    Denizli'de terör operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

    'de üzerinden terör örgütü / propagandası yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında sitelerinde örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

    Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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