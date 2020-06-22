Öğretmen seminerleri nasıl izlenir? EBA TV öğretmen seminer tekrarı izle! Öğretmen seminer takvimi ve saatleri!

Öğretmen seminerleri nasıl izlenir? EBA TV öğretmen seminerleri izle! EBA TV öğretmen seminer tekrarı izle! Öğretmen seminer takvimi ve saatleri seminerleri takip etmek isteyen öğretmenler tarafından araştırılıyor. Öğretmenler için online seminerler bu sabah itibariyle başladı. Seminerler 30 Haziran tarihine kadar devam edecek. Haftalık program da açıklandı. İşte öğretmen seminerleri nasıl izlenir sorusunun yanıtı!
EBA TV SEMİNER NASIL İZLENİR?
Seminerler, Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak amacıyla düzenleniyor.
Öğretmenlerin yaz dönemi seminerleri 22 Haziran'da başlayacak, 30 Haziran'a kadar devam edecek. İlk seminer saat 09:30 ile 10:00 arasında tüm öğretmenler için yapılacak. Seminerler EBA'dan takip edilebilecek.
22 Haziran pazartesi günü online seminerler EBA üzerinden merkezi olarak başladı. Her okul Zoom, Teams vb programlar üzerinden kendi toplantılarını gerçekleştirmeye devam edecek.
EBA ÖĞRETMEN GİRİŞ
EBA öğretmen girişi için; EBA uygulamasına ya da www.eba.gov.tr adresine giriş yapılması gerekiyor. Akabinde EBA öğretmen girişi yazısına tıklanıyor. Çıkan ekranda MEBBİS veya e-devlet şifresi ile giriş yaparak sisteme girerek seminerlere katılabilirsiniz.
EBA SEMİNER GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ