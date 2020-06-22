Öğretmen seminerleri nasıl izlenir? EBA TV öğretmen seminer tekrarı izle! Öğretmen seminer takvimi ve saatleri!

Öğretmen seminerleri nasıl izlenir? EBA TV öğretmen seminerleri izle! EBA TV öğretmen seminer tekrarı izle! Öğretmen seminer takvimi ve saatleri seminerleri takip etmek isteyen öğretmenler tarafından araştırılıyor. Öğretmenler için online seminerler bu sabah itibariyle başladı. Seminerler 30 Haziran tarihine kadar devam edecek. Haftalık program da açıklandı. İşte öğretmen seminerleri nasıl izlenir sorusunun yanıtı!

EBA TV SEMİNER NASIL İZLENİR?

Seminerler, Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak amacıyla düzenleniyor.