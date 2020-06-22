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    • 22.06.2020 15:37
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    Rum kesiminin etekleri tutuştu! 'de Türk korkusu!

    ’nin ’deki varlığı Rumların eteklerini tutuşturmaya devam ediyor. Özellikle ile yapılan deniz yetki anlaşmasının ardından Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini takip eden Rum kesimi imdadı ’de aradı. AB’nin Doğu Akdeniz’de bir donanma bulundurmasını isteyen Rum kesimi böylece Türkiye'yi frenleyebileceklerini iddia etti.

    Rum kesiminin etekleri tutuştu!

    Güney Kıbrıs Rum Kesimi Savvas Angelidis, 'nin ve 'deki faaliyetlerini büyük bir dikkatle ve yakından takip ettiklerini açıkladı. 'nin Doğu Akdeniz'de bir donanma bulundurmasını gerektirerek, 'Böylece Türk planlamalarının frenleneceğini ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki davranışını keseceğini düşünüyorum değerlendiriyorum' ifadesini kullandı.

    BÜYÜK PANİK
    Hürriyet'in haberine göre; , , , ve gibi ülkelerle sürekli temas halinde olduklarını ifade eden Angelidis, 'İstediğimiz üye ülkelerin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarının AB çıkarları olarak nitelendirilmesidir' açıklamasını yaptı.

    Rum Savunma Bakanı, Türkiye'nin politikalarının engellenmesi için AB'nin daimi deniz varlığı göstermesi gerektiğini savundu.

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