2020 lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri! İstanbul Fen Anadolu liseleri taban puanları açıklandı mı?

Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sınav koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.

YÜZDELİK DİLİM NEDİR ?

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde % 8 giren bir öğrenci 1 300 000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104 000. olmuştur. Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

İSTANBUL FEN ANADOLU LİSELERİ TABAN PUANLARI

2020 taban puanlar henüz açıklanmadı. 2019 yılındaki taban puanlar ise şu şekilde sıralanmıştı.

İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Anadolu Lisesi 100 500 0,01 0,01

İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi Anadolu Lisesi 180 497,41 0,06 0,01

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi 120 494,82 0,11 0,01

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi 60 494,57 0,11 0,01

İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi Fen Lisesi 150 493,4 0,2 0,01

İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi Fen Lisesi 150 492,39 0,25 0,01

İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 180 489,67 0,34 0,06

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 120 487,97 0,46 0,11

İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 240 484,38 0,7 0,11

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi Fen Lisesi 120 482,66 0,84 0,26