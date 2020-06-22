Ankara Emniyeti dolandırıcılarının sayacını sıfırladı. Dolandırıcılar, neredeyse dünyanın çevresini katetmiş kadar kilometresi yüksek araçları orijinal kilometresini düşürerek piyasaya az kullanılmış araç diye sattılar. Son zamanlarda artan ikinci el araç fiyatları ve canlanan araç piyasası sonrasında dolandırıcılar yine meydana çıktı. Ankara genelinde ikinci el araç satışında kilometre sayaçlarıyla oynayarak dolandırıcılık yapan 2. el dolandırıcıları çetesi "Sayaç Operasyonu"yla çökertildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği'nin yürüttüğü soruşturma neticesinde çete üyesi 3 kişi yakalandı. Bu kişilerin araçların kilometrelerini düşürdüğü,düşük kilometrelerde araçları satarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri oto tescil haritası üzerinden şüphelileri uzun süre takip etti. Şüphelilerin teknik işbirlikçiler başta olmak üzere, araç ekspertiz hizmeti veren yerlerde oto sanayilerindeki iş yerlerini izlemeye aldı.

Bu kişilerin Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerden kilometresi yüksek ya da ticari taksi olarak kullanılmış ikinci el araçları düşük fiyatlara satın aldığı belirlendi. Daha sonra bu araçların kilometre sayaçlarının düşürülerek, küçük makyajlarla düzeltilip "az kullanılmış, temiz araç" diye satıldığı anlaşıldı.

280 BİN KİLOMETRE YAPMIŞ ARAÇ 80 BİN DİYE SATILDI

Çetenin özellikle araçları alım-satım hacminin yoğun olduğu büyükşehirlerden alarak "sahibinden temiz" araç diye sattığı tespit edildi. Çete üyelerinin kilometre sayaçlarında yaptığı oynamaların ise küçük değişimler olmadığı 300 bin ve üzeri kilometrelerdeki araçlarda 100 bin kilometre civarında düşürme yaptıkları görüldü. 250 bin kilometre yapmış bazı araçları kısa bir sürede 80 bin kilometreye kadar düşüren çete üyelerinin her bir araçta 30 bin TL civarında haksız kazanç yaptıkları tespit edildi.