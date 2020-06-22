'BİRİNCİ DALGA BİTMEDEN İKİNCİ DALGA BAŞLAMAZ'

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) sonbaharda ikinci dalganın başlayabileceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Prof. Dr. Ceyhan, "Birinci dalga bitecek ki ondan sonra bir ikinci dalgadan söz edebilesiniz. DSÖ tabiri yanlış kullanıyor. Dünya henüz daha birinci dalga ile boğuşuyor. Henüz daha birinci dalgayı bitirmiş bir ülke yok. Yeni Zelanda kutlama yaptı 'bitti' diye, vakalar çıkmaya başladı. Bunlar ikinci dalga değil, birinci dalganın dalgalanmaları. Bu salgınlarda düz çizgiler olmaz hep dalgalanarak seyreder. Biz de birinci dalganın bu azalmadan sonraki bir direnç ile karşılaştık, binler civarında bir rakam ile dağın eteğini yaşıyoruz. İnemedik daha aşağıya.