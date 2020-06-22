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    • 22.06.2020 18:00
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    Karantina yurdunda 'yi aşağılayan 3 şahıs hakkında istenen ceza belli oldu!

    Dünyayı saran yeni tip koronavirüs nedeniyle Başkan ’ın talimatıyla yurt dışında yaşayan ve ’ye gelmek isteyen vatandaşlarımız tek tek alınarak uçakla getirilip öğrenci yurtlarında karantinaya alınmıştı. Türkiye’nin bu hassasiyeti ve vatandaşlarını salgından koruma düşüncesi varken ’da üç şahıs, karantina yurdundayken hesaplarından skandal paylaşımlarda bulunmuşlardı. Türkiye Cumhuriyeti'ni aşağılayıcı ifadelerin yer aldığı canlı yayını yapan 3 kişi hakkında 2 yıl 8 ay ile 7 yıl arasında hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame kabul edildi.

    Olay, geçen mart ayında koronavirüs tedbirleri nedeniyle yurt dışından gelenlerin karantina altında tutulduğu 'nda meydana geldi. Koronavirüs salgının ardından yurt dışından gelen yaklaşık 600 kişi, 14 günlük karantina süreçleri için 'da bulunan Hayreddin Tokadi Kız Yurdu'na yerleştirildi.

    Yurtta kalan Furkan A., hesabından canlı yayın yaptı. Furkan A., canlı yayın sırasında okulların tatil edilmesiyle evlerine giden kız öğrencilerin eşyalarını karıştırdı. Kızların eşyalarını takipçilerine gösteren Furkan A., tepkiler üzerine yayını kapattı.

    Görüntülerin tepki çekmesi üzerine yurtta kalan M.N.M., M.K.K. ve M.Y. de sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Bu yayında ise yurdun kız yurdu olduğunu bilmediklerini söyleyip, Furkan A.'yı savundu. Ancak yayın sırasında yurtta kalan M.N.M., Cumhuriyeti'ne hakaretler içeren ifadelerde bulundu.

    Sosyal medya canlı yayınında devleti aşağılayan ve Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı hakaret içeren sözler üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı. Canlı yayını yapan ve ile 'dan geldiği öğrenilen 3 kişi, hızlı koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından tutuklandı. Cezaevinde 1 hafta tutuklu kalan 3 kişi, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İDDİANAME KABUL EDİLDİ
    Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret eden 3 şüpheli için Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Bolu 4'üncü tarafından kabul edildi. Hazırlanan iddianamede 3 kişi için ayrı ayrı 'Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit', 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçlarından 2 yıl 8 ay ile 7 yıl arasında hapis cezası istendi.

    Haberler Güncel Karantina yurdunda Türkiye'yi aşağılayan 3 şahıs hakkında istenen ceza belli oldu!
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