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    • 22.06.2020 16:16
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    'li figürlerin giderek artan açıklamaları ne anlama geliyor?

    ’li Tunç Soyer’in için ayrı bayrak ayrı para söylemleri bilinçli bir propagandanın ürünü mü? CHP'lilerin son zamanlarda yüksek sesle söylediği yasa dışı devlet söylemleri toplumun tansiyonunu arttırdı. 2016 yılında CHP Yiğit, İzmirlilerin gerekirse Türkiye'den ayrılarak Avrupa'ya girmeye hazır olduğu sözlerini sarf etmişti. Geçtiğimiz aylarda ise ve ’un başı çektiği CHP'li belediyeler, devletin kampanyasına paralel kampanya başlatmıştı. İçişleri’nin durdurduğu kampanyayı CHP’nin ’si ile Amerikan Kanalı ’nin sunucusu ayrılıkçı söylemlerle sistematik bir şekilde desteklemişti.

    CHP'ye yüklenen gizli planı

    Salgın başladıktan kısa bir süre sonra Başkan Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına paralel olarak, 'li ve Büyükşehir belediyelerinin öncülük ettiği ve valilik izni olmaksızın başlatılan kanunsuz yardım kampanyalarına İçişleri Bakanlığı 'dur' demişti. CHP'ye yakın medya kuruluşları, durdurma kararı sonrası İçişleri Bakanlığını hedef alırken CHP'li belediyeleri '' ilan etmişti.

    HALK TV: MERKEZİ VE YEREL HÜKÜMETİN ÇATIŞMASI

    CHP'li belediyeleri 'yerel hükümet' ilan edilmesi skandalında ilk adımı atmıştı. Televizyon yayınında kj'yi "Merkezi ve yerel hükümetin çatışması" diye sunmuştu.

    PORTAKAL: GEREK MERKEZİ HÜKÜMET, GEREK YEREL HÜKÜMETLER…

    Milletin tepkisini çeken skandal ifadeye Amerikan kanalı de eşlik etmişti. Sunucu , ana her bülteninde "Gerek merkezi hükümet, gerek yerel hükümetler... Hangi parti olursa olsun... Bunda bile siyaset yapıyorlar..." sözlerini sarf ederek devlete destek vermişti.

    CHP'Lİ ALİ YİĞİT: İZMİR AYRILSIN AB'YE GİRSİN

    Ayrılıkçı söylemler yeni değil. CHP'nin 26. Dönem Ali Yiğit 2016 yılında Meclis'te ifadelere imza atmıştı.

    'ne yönelik yapılan bazı açıklamalara tepki gösteren Yiğit, "Cumhurbaşkanı, Başbakan kafa tutuyor, Dışişleri kafa tutuyor. 'Avrupa Birliği'ni istemiyoruz' diyorlar. 57 yıl bu kapıda bekledik. AB'ye girmek için kanun değişiklikleri yaptık yüzlerce. Biz Avrupalı olmaya hazırız. Hele İzmirliler bu işe çok hazırlar. Orası demokrasiye açılan, Avrupa'ya açılan bir kapı gibidir. Biz bazen diyoruz ki 'Gerekirse de İzmir ayrılsın' yani biz istemeyiz, bu şartlarda bunlarla yaşamayı. Biz Avrupalı olmaya çalışıyoruz. Türkiye'de yaşayan demokrat, aydın, çağdaş insanlar Avrupalı olmaya hazır'' sözleriyle tepki çekmişti.

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