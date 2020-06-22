Salgın başladıktan kısa bir süre sonra Başkan Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına paralel olarak, CHP'li İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyelerinin öncülük ettiği ve valilik izni olmaksızın başlatılan kanunsuz yardım kampanyalarına İçişleri Bakanlığı 'dur' demişti. CHP'ye yakın medya kuruluşları, durdurma kararı sonrası İçişleri Bakanlığını hedef alırken CHP'li belediyeleri 'yerel hükümet' ilan etmişti.

HALK TV: MERKEZİ VE YEREL HÜKÜMETİN ÇATIŞMASI

CHP'li belediyeleri 'yerel hükümet' ilan edilmesi skandalında ilk adımı Halk TV atmıştı. Televizyon yayınında kj'yi "Merkezi ve yerel hükümetin çatışması" diye sunmuştu.

PORTAKAL: GEREK MERKEZİ HÜKÜMET, GEREK YEREL HÜKÜMETLER…

Milletin tepkisini çeken skandal ifadeye Amerikan kanalı FOX TV de eşlik etmişti. Sunucu Fatih Portakal, ana haber bülteninde "Gerek merkezi hükümet, gerek yerel hükümetler... Hangi parti olursa olsun... Bunda bile siyaset yapıyorlar..." sözlerini sarf ederek paralel devlete destek vermişti.

CHP'Lİ ALİ YİĞİT: İZMİR AYRILSIN AB'YE GİRSİN

Ayrılıkçı söylemler yeni değil. CHP'nin 26. Dönem İzmir Milletvekili Ali Yiğit 2016 yılında Meclis'te bölücü ifadelere imza atmıştı.

Avrupa Birliği'ne yönelik yapılan bazı açıklamalara tepki gösteren Yiğit, "Cumhurbaşkanı, Başbakan kafa tutuyor, Dışişleri kafa tutuyor. 'Avrupa Birliği'ni istemiyoruz' diyorlar. 57 yıl bu kapıda bekledik. AB'ye girmek için kanun değişiklikleri yaptık yüzlerce. Biz Avrupalı olmaya hazırız. Hele İzmirliler bu işe çok hazırlar. Orası demokrasiye açılan, Avrupa'ya açılan bir kapı gibidir. Biz bazen diyoruz ki 'Gerekirse de İzmir ayrılsın' yani biz istemeyiz, bu şartlarda bunlarla yaşamayı. Biz Avrupalı olmaya çalışıyoruz. Türkiye'de yaşayan demokrat, aydın, çağdaş insanlar Avrupalı olmaya hazır'' sözleriyle tepki çekmişti.