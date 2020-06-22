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    • 22.06.2020 18:35
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    Bakan Soylu ve Pakdemirli'den 'da önemli açıklamalar: Evi hasar görenlere 5 bin TL yardım yapılacak

    Son dakika haberine göre, ve ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sel felaketinin yaşandığı 'da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Evi hasar gören vatandaşlarımıza 5 bin TL'ye kadar yardım yapılacak." dedi. Bakan Pakdemirli ise yaptığı açıklamada vatandaşları uyararak, "Dere yataklarında evleriniz varsa en yakın zamanda taşının." dedi.



    ve ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sel felaketinin yaşandığı 'da önemli açıklamalarda bulundu.


    Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları

    Bir kişiyi arama çalışması devam ediyor. Havadan ve karadan kayıp kardeşimizi arıyoruz.

    Toplam 6 vatandaşımızın kaybolduğu bilgisi oluşmuştu. Toplam 5 vatandaşımızı selde kaybetttik. Bunun yanı sıra sayın bakanımızla ve buradaki
    heyetimizle birlikte tüm hasara uğrayan yerleri ziyaret ettik. Orada gerek maddi hasarlar vardı, gerek tarımsal hasarlar vardı. Bunlarla ilgili alt yapı
    ekiplerimiz çalışıyorlar.

    Evi hasar gören vatandaşlarımıza 5 bin TL'ye kadar yardım yapılacak.


    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları;

    5 ilçe ve 43 köy şiddetli yağış ve selden etkilendi.

    Dere yataklarında evleriniz varsa en yakın zamanda taşının. Köylerimize 2 milyon lira hibe desteği vereceğiz. Özellikle domates ve sebzede kayıplarımız var.

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