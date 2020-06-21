Son dakika: Başkan Erdoğan talimat verdi! İçişleri Bakanı Soylu Bursa'ya hareket etti

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kayacık Mahallesi'nde aynı aileden 7 kişi sele kapılırken 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 5 kişi sele kapılmış, bunlardan 1 kız çocuğunun cansız bedenine ulaşılmış olup kimlik tespiti çalışmaları sürdürülmektedir. Arama ve kurtarma faaliyetlerine 37 AFAD, 50 STK olmak üzere toplam 87 arama ve kurtarma personeli ile beraber 15 UMKE, 21 kişi 112 Acil Servis ekibi olmak üzere 36 sağlık personeli, Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı 24 tim ve 1 JAK timi ile beraber toplam 134 jandarma personeli ile toplam 257 personelle arama ve kurtarma faaliyetleri yoğun bir şekilde sürdürülmektedir."