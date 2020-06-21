'KARARLA BİRLİKTE TAHLİYE EDİLECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUZ'

Kadir Şeker'in avukatı ve aynı zamanda Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, duruşma öncesi şunları söyledi:

"Mahkeme başkanının görev yeri değişti. Duruşmaya muhtemelen kıdemli üye başkanlık edecek. Kadir'in savunması yüz yüze mi olacak yoksa SEGBİS ile mi dinlenecek o daha netleşmedi. Halen salgın tehdidi devam ettiği için öyle bir durumda var. Ayşe D. ve Konya'daki tanıklar duruşmaya kim gelirse dinlenecek. Eskişehir'de olan amca talimatla orada dinlenecek. Avukatlar olarak bizler savunmamızı yapacağız. Eksiklik olursa zaten duruşma ileriki bir tarihe ertelenir. Tüm tanıklar dinlenirse savcı bey mütalaasını verebilir ya da mütalaa için süre isteyebilir. Belirli ihtimalleri olan bir dava olacak. Biz savunmamızı oluşturduk. Kadir'in olayda öldürme kastı yok. En kötü ihtimalle Kadir'in kararla birlikte tahliye edileceğini ümit ediyoruz."