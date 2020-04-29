Konya'da 5 Şubat'ta meydana gelen olayda, parkta sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'a (32) müdahale eden Kadir Şeker (20) katil oldu. Duran toprağa verilirken, Şeker tutuklandı. Dün Şeker'in yargılanmasına başlandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan Coronavirüs testi pozitif çıkan ve cezaevinde karantinaya alınan Şeker, duruşmaya SEGBİS ile katıldı.
Eldiven ve maske taktığı görülen gencin tahliyesini talep ettiği duruşma, mahkeme heyetince tutukluk halinin devamına karar verilerek, ertelendi.