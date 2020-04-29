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    • Yaşam
    • 29.04.2020 Gazete
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    'in Coronavirüs test sonucu pozitif çıktı

    'da 5 Şubat'ta meydana gelen olayda, parkta sevgilisi 'yı (35) dövdüğü iddia edilen 'a (32) müdahale eden (20) katil oldu. Duran toprağa verilirken, Şeker tutuklandı. 'in yargılanmasına başlandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan Coronavirüs testi pozitif çıkan ve cezaevinde karantinaya alınan Şeker, duruşmaya ile katıldı.

    Acı Kadir!
    Konya'da 5 Şubat'ta meydana gelen olayda, parkta sevgilisi 'yı (35) dövdüğü iddia edilen 'a (32) müdahale eden (20) katil oldu. Duran toprağa verilirken, Şeker tutuklandı. 'in yargılanmasına başlandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan Coronavirüs testi pozitif çıkan ve cezaevinde karantinaya alınan Şeker, duruşmaya ile katıldı.

    Eldiven ve maske taktığı görülen gencin tahliyesini talep ettiği duruşma, mahkeme heyetince tutukluk halinin devamına karar verilerek, ertelendi.



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