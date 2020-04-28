Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayı nedir? Kadir Şeker neden tutuklandı?

Soruşturmanın ardından Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın müebbet hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca 'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. İddianameyi kabul eden 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma için 29 Nisan Çarşamba gününü belirledi. Daha sonra ise duruşma bugün saat 11.30'a alındı.

Kadir Şeker'in bugün sabah saatlerinde şüphe üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine hastaneden taburcu olan Şeker, cezaevinde karantinaya alındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında davaya sadece Kadir Şeker'in avukatları Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, Hasan Hüseyin Uyar ve Seyhan Candan katıldı. Taraf aileleri ile öldürülen Özgür Duran'ın ailesinin avukatı katılmadı.

Yine tedbirler kapsamında daha önce Kadir Şeker'in bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılması planlanmıştı. Bugün sabah saatlerinde koronavirüs testi pozitip çıkan ve cezaevinde karantinaya alınan Kadir Şeker, ellerinde eldiven ve yüzünde maskeye SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Şeker, savunmasında önceki ifadelerini tekrar ettiğini ve savunmasını ayrıntılı olark yüz yüze yapmak istediğini ve tahliyesini talep ettiğini söyledi. Şeker, koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu ve kendisini başka koğuşa alındığını belirtti.

Mahkeme heyeti de mevcut deliller gözönüne alınarak tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 24 Haziran'a erteledi.