Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayı nedir? Kadir Şeker neden tutuklandı? Türkiye'nin gündemine oturan Kadir Şeker olayında yeni gelişmeler yaşandı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 24 Haziran'a ertelenmesine karar verildi. Üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker; Ayşe D.'ye (35) şiddet uyguladığı öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.
KADİR ŞEKER OLAYI NEDİR?
Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen sevgililer Ayşe D. ve Özgür Duran arasında evde tartışma çıktı. Ayşe D. evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker, olaya müdahale etmek istedi. Bu sırada çıkan arbede sırasında, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
Soruşturmanın ardından Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın müebbet hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca 'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. İddianameyi kabul eden 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma için 29 Nisan Çarşamba gününü belirledi. Daha sonra ise duruşma bugün saat 11.30'a alındı.
Kadir Şeker'in bugün sabah saatlerinde şüphe üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine hastaneden taburcu olan Şeker, cezaevinde karantinaya alındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında davaya sadece Kadir Şeker'in avukatları Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, Hasan Hüseyin Uyar ve Seyhan Candan katıldı. Taraf aileleri ile öldürülen Özgür Duran'ın ailesinin avukatı katılmadı.
Yine tedbirler kapsamında daha önce Kadir Şeker'in bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılması planlanmıştı. Bugün sabah saatlerinde koronavirüs testi pozitip çıkan ve cezaevinde karantinaya alınan Kadir Şeker, ellerinde eldiven ve yüzünde maskeye SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Şeker, savunmasında önceki ifadelerini tekrar ettiğini ve savunmasını ayrıntılı olark yüz yüze yapmak istediğini ve tahliyesini talep ettiğini söyledi. Şeker, koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu ve kendisini başka koğuşa alındığını belirtti.
Mahkeme heyeti de mevcut deliller gözönüne alınarak tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 24 Haziran'a erteledi.
KADİR ŞEKER KİMDİR?
Kadir Şeker 20 yaşında üniversiteye hazırlanan bir öğrencidir. 5 Şubat Çarşamba akşamı merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı.
Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp parka geldi. Bu sırada parktan geçen ve üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, kadının şiddet gördüğü iddiasıyla Özgür Duran'a müdahale etmek istedi.
Yaşanan arbedede, kalbinden bıçaklanan Duran hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.