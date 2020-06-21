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    • 21.06.2020 09:57
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    Google’da Doodle oldu! ?

    İnternet kullanıcıları günün ilk saatlerinde Google arama motoruna girdiğinde sürpriz ile karşılaştı. Özel günleri unutmayan ve farklı konseptlerle kullanıcılarına sunan Google, bugün sayfasında ’ne yer verdi. Babalar Günü Google’da Doodle oldu. Çok eğlenceli olan ve babanız için el işi yapabileceğiniz bu Doodle’ı denediniz mi? Peki her yıl Haziran ayının 3. haftasında kutlanan ?

    Babalar Günü Google’da Doodle oldu! Babalar Günü ne zaman ortaya çıktı?

    Dünyaca ünlü arama motoru Google'dan Babalar Günü Doodle sürprizi geldi. Google bu Doodle ile Babalar için herkesin el işi ile hazırlanmış bir elemeğinizi babanıza göstermenizi, sevginizi sunmanızı sağlayacak. Dünyadaki en değerli varlıklarımızdan biri olan babalarımızın günü ne zaman kutlanmaya başladı? İşte sanal da olsa özel hediye hazırlayabileceğiniz Google Doodle sürprizi...

    2020 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

    Bu yıl Babalar Günü 21 Haziran Pazar günü, yani bugün kutlanacak.

    BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

    Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
    Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.
    Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.
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