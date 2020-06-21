BREZİLYA'DA 55 BİN YENİ VAKA

Dünyada kayda geçmiş vakalar 9 milyona doğru ilerliyor. COVID-19'a bağlı ölü sayısı da 463 bini geçti. Salgının merkezi ise Amerika kıtası... Salgından en kötü etkilenen ülke ABD'de, vaka sayısı 2 milyon 300 bine yaklaşıyor. ABD'nin ardından ikinci sırada Brezilya geliyor. Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 1 milyonu aştı. Bir günde 55 bin yeni vaka kaydedilirken, can kaybı 50 bine dayandı. Brezilyalı yetkililer, bu tür düzensiz artışları raporlama sistemlerine bağlıyor ve bazı verilerin sonradan girildiğini belirtiyor. Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya ve Meksika'da da üst üste rekor veriler kaydediliyor. Arjantin ise salgının ekonomik buhranıyla karşı karşıya. Kredi verenler 66 milyar dolarlık borcu 24 Temmuz'a kadar bir kez daha öteledi.