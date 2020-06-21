Herkesin kendi konusunda konuşması gerekiyor. Tıp ile alakalı kişilerinde her birinin kendi branşında konuşması lazım. Benim branşım değilse ben bu konuda lütfen konuşmayım. Toplumdaki bu önlemlerin yara almasını ve bizim bu kadar çabamızın da sonuçsuz kalmasına yol açıyor. Herkesin bir şey söylerken bu sorumluluğu alması gerekiyor.

Branşı olmayan hekim arkadaşlarımızın çok dikkatli konuşması gerekiyor. 'Koronavirüsten kimsenin ölmediğini, bunun sanal bir korku olduğunu' topluma sizler verirseniz bu önlemlerle bir yere varamazsınız. Maalesef bir kesimde bunlar var. Toplumun bir kesiminde de tamamen normalleştik gibi bir durum var. Biz eski normale dönmedik. Koronavirüsle savaşımızı henüz kazanmış değiliz. Bunun farkında olalım."