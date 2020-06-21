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    • 21.06.2020 13:30
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    Meteoroloji’den son dakika haberi: bugün ve yarın nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre yurdun birçok kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle kuzey ve doğu kesimlerde başlayacak olan yağışların, hafta içi tüm yurda yayılması bekleniyor. Yağışın yanı sıra yer yer kuvvetli rüzgar da bekleniyor. Peki, bugün ve bu hafta nasıl olacak? İşte, Meteoroloji’ye ait son hava durumu tahminleri ve saatlik raporlar…

    Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bu hafta içi Türkiye genelinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Pazar gününden itibaren başlayacak olan yağışların, hafta içerisinde etkisini artırarak devam edeceği bildirildi. Hafta başında plan yapmadan önce vatandaşlar, "bugün ve yarın nasıl olacak" sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Bu başlık altında, illere göre hava durumu tahminleri yer almaktadır.

    21 HAZİRAN VE BU HAFTA HAVA DURUMU

    İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce paylaşılan son hava durumu tahmin raporları…

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 28°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 28°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 27°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 30°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE

    Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DENİZLİ °C, 33°C

    Parçalı bulutlu

    İZMİR °C, 33°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KÜTAHYA °C, 26°C

    Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MUĞLA °C, 33°C

    Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ

    Parçalı yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 31°C

    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 30°C

    Parçalı az bulutlu

    HATAY °C, 29°C

    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ISPARTA °C, 28°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 26°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 28°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRŞEHİR °C, 27°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KONYA °C, 29°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DÜZCE °C, 28°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KASTAMONU °C, 25°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ZONGULDAK °C, 27°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin ve Bayburt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ORDU °C, 26°C

    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 26°C

    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TOKAT °C, 28°C

    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 25°C

    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin(Malatya ve Elazığ dışında) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    ERZURUM °C, 20°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    KARS °C, 22°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    MALATYA °C, 28°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    VAN °C, 21°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batman, Siirt ve Diyarbakır'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 32°C

    Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    GAZİANTEP °C, 30°C

    Parçalı bulutlu

    SİİRT °C, 29°C

    Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ŞANLIURFA °C, 36°C

    Parçalı bulutlu

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