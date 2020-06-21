Babalar Günü mesajları 2020! En güzel ve anlamlı, resimli ve resimsiz Babalar Günü mesajları, sözleri!

En özel günlerden biri olan Babalar Günü geldi ve herkes ellerini öpüp hediyesini vermeye, güzel sözler söylemeye başladı. Babasından uzak olanlar ve kaybedenler ise anlamlı Babalar Günü mesajları ile mesaj yollayarak ya da sosyal medyadan paylaşarak bu özel günü kutlamaya başladı. İster resimli ister resimsiz, uzun ya da kısa en yeni ve sevgi dolu 2020 Babalar Günü sözlerini haberimizde sizler için derledik. İçlerinden en sevdiklerinizi seçip, paylaşabilirsiniz.
EN GÜZEL 2020 BABALAR GÜNÜ MESAJLARI
-Zor zamanları kolay geçirmek için yanınızdan hiç eksik olmaması gereken ilk kişi kimdir tabi ki babamız. Babalar gününüz kutlu olsun...
-Ateşin yaktığından, güneşin hareket ettiğinden, gerçeğin bir yalan olduğundan şüphelen ama benim seni sevdiğimden asla şüphelenme babacığım, babalar günün kutlu olsun.
-Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.
-Dünyadaki en büyük varlığım. Canım babam. Bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar günün kutlu olsun canım babam...
-Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla. Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun.
-Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar günün kutlu olsun.
-Senin çocuğun olmaktan gurur duyuyorum. Babalar Günün kutlu olsun!
-Keşke gülüşünü her zaman görüp, kahkahalarını her zaman duyabilseydim; ne kadar uzak olursak olalım, daima kalbimde ve düşüncelerimdesin. Seni seviyorum babacağım. Babalar Günün kutlu olsun!
-Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günün kutlu olsun.
-Hayatta her insanın başına gelmesi gereken en değerli ebeveynlerden birisin, babalar günün kutlu olsun.
-Yaşlandıkça hayatımı daha iyi hale getirmek için ne kadar fedakarlık yaptığını daha iyi fark ediyorum. Benim için yaptığın bunca şey için ne yapsam yeterince teşekkür edemem! Seni seviyorum babacığım. Babalar Günün kutlu olsun!
-Hayatım boyunca bana öğrettiğin tüm dersleri ve güzel şeyleri hatırlıyorum. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun önemli değil, önemin asla azalmayacak! Babalar Günün kutlu olsun!
Her zaman yanımda oldun. Dünyayı bana daha iyi bir yer yaptığın için sana minnettarım! Babalar Günün kutlu olsun!
-Bize tüm bildiklerini öğreten, hayata adım atarken elimizden tutam babamız… Yaşam veren ve de güneş ışığı gibi içimizi ısıtan sensin. Büyürken anladım ki hakkın ödenmez. Babalar günün kutlu olsun.
-Babaların en tatlısı, biricik babam, bana verdiğin emeklerle bugünlere geldim. Sana minnettarım, biricik yavrun olarak babalar gününü kutlarım.
-Sen güçlü bir çınar gibisin… Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim… Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar günün kutlu olsun…
-Babalar günün kutlu olsun! Seninle yaşadığımız onca anıyı, çocukluk hatıralarımı hiçbir şeye değişmem. Senin daima miniğin olarak kalacağım. Boynuna atlamak özlemiyle, sevgiler…
-Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "BABA" derdim. Babalar günün kutlu olsun canım babacım.
-Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!
-Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum baba. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Babacığım.
-Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla. Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun.
-Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar günün kutlu olsun.
-Yüreği koca adam, tek varlığım, babalar günün kutlu olsun."
-Babalık adamlıktır! Baba olabilemk yürek ister, sen ise babaların en güzelisin. Babalar günün kutlu olsun babam!
-Hiçbir harfi sensiz bir cümleye kurban etmedim. İyi ki varsın baş tacım. Babalar günün kutlu olsun…"
-Sana olan sevgim ve saygım hiç bir zaman eksilmeyecek canım babam. Sen iyi ki varsın, yüreği şefkatli babam!