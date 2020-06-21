Babalar Günü mesajları 2020! En güzel ve anlamlı, resimli ve resimsiz Babalar Günü mesajları, sözleri!

-Senin çocuğun olmaktan gurur duyuyorum. Babalar Günün kutlu olsun!



-Keşke gülüşünü her zaman görüp, kahkahalarını her zaman duyabilseydim; ne kadar uzak olursak olalım, daima kalbimde ve düşüncelerimdesin. Seni seviyorum babacağım. Babalar Günün kutlu olsun!



-Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günün kutlu olsun.



-Hayatta her insanın başına gelmesi gereken en değerli ebeveynlerden birisin, babalar günün kutlu olsun.

-Yaşlandıkça hayatımı daha iyi hale getirmek için ne kadar fedakarlık yaptığını daha iyi fark ediyorum. Benim için yaptığın bunca şey için ne yapsam yeterince teşekkür edemem! Seni seviyorum babacığım. Babalar Günün kutlu olsun!

-Hayatım boyunca bana öğrettiğin tüm dersleri ve güzel şeyleri hatırlıyorum. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun önemli değil, önemin asla azalmayacak! Babalar Günün kutlu olsun!

Her zaman yanımda oldun. Dünyayı bana daha iyi bir yer yaptığın için sana minnettarım! Babalar Günün kutlu olsun!