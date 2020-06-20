Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 21 Haziran Pazar yasak olacak mı?

Pazar yasak olacak mı? 21 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Bugün saat 09:00-15:00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar Pazar günü yasak olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Bugünkü yasak 81 il genelinde uygulanmış ve LGS sınavına giren öğrencilerin ve ailelerin mağdur edilmemesi amaçlanmıştı.
21 HAZİRAN PAZAR YASAK VAR MI?
21 Haziran Pazar günü için herhangi bir yasak kararı bulunmuyor. Vatandaşlar maske ve sosyal mesafe önlemlerine dikkat ederek sokağa çıkabilecek.
MASKE TAKMANIN ZORUNLU OLDUĞU İLLER
Corona virüs salgınında Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis ve Çanakkale'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.
MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA CEZASI KAÇ PARA?
Dün İstanbul'da Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında yapılan toplantı ile birlikte maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara 900 TL para cezası kesileceği karara bağlandı.
Maskesiz sokağa çıkma cezası ilçelerde bulunan kaymakamlıkların kararını bırakılmış durumda. İçişleri Bakanlığı'nın para cezası ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;
"Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur."