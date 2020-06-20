Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 21 Haziran Pazar yasak olacak mı?

Pazar yasak olacak mı? 21 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Bugün saat 09:00-15:00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar Pazar günü yasak olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Bugünkü yasak 81 il genelinde uygulanmış ve LGS sınavına giren öğrencilerin ve ailelerin mağdur edilmemesi amaçlanmıştı.

21 HAZİRAN PAZAR YASAK VAR MI?

21 Haziran Pazar günü için herhangi bir yasak kararı bulunmuyor. Vatandaşlar maske ve sosyal mesafe önlemlerine dikkat ederek sokağa çıkabilecek.